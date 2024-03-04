港人去深圳動物園租車　無鎖車遭內地客駕走斥：冇教養　網民唔撐

去年開關後許多港習慣北上，經常會趁假日到深圳遊玩，而最近有港人發文，表示日前一家人到深圳動物園，其間租了電動車以方便在園區走動，不過，當他們在一景點下車並排隊時，由於沒有鎖車，竟被其他陌生內地遊客擅自駕走車輛，甚至他們放在車上的個人物品也掉落地上，讓樓主不禁直斥對方「冇教養」。



樓主指日前一家人到深圳動物園，其間租了電動車以方便在園區走動，不過，當他們在一景點下車並排隊時，由於沒有鎖車，竟被其他陌生人駛走車輛。（facebook圖片）

樓主在facebook群組發文，表示日前一家人到深圳動物園遊玩，他們在園區內租車，後來到騎馬的地方下車排隊，但他們沒有鎖車，而部份個人物品亦放在車上。不過，其租車其後被其他內地遊客駕走。樓主立即追車，卻反被對方指責他沒有鎖車，即是可以隨意駕駛離開。

樓主在文中表示，對方開車後，他們原本放車上的物品更掉落到地上。樓主怒斥「部分大陸人真係沒教養，我祖宗係大陸人，但都唔會咁冇教養」，又提醒其他港人，假如日後到訪動物園及有租車的話，「一定一定要鎖車」。

樓主提醒其他港人，假如日後到訪動物園及有租車的話，必須謹記鎖車。（網上圖片）

帖文引來其他網民討論，有人反批樓主沒有鎖車，才讓其他人有機可乘，故不能怪別人，「根本唔關乜嘢人事，自己物品自己保管好係常識吧！」、「其實最大原因就係你冇鎖車」、「有臨時鎖車，點解唔鎖？」、「點會唔鎖車？一定要鎖車啦！上次我行開咗返嚟見兩母女想開我架車！」。也有人認為不能以單一事件便批評所有內地人，「成個內地嘅人一齊偷你架車？ 你支竹桿唔只打一船，直頭艦隊都想打沉」、「所有國家嘅人都會有質素參差㗎啦，唔通話日本人有禮貌就無衰人咩」。

另外，也有網民分享類似經歷，又指即使鎖車，也會有人任意在車上休息，「我鎖咗車都俾人霸咗來坐，返到來開口叫佢借過都唔想落車畀返我咁」、「鎖咗車，佢地都會坐喺你㗎車度休息」。