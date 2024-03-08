健身男推槓鈴做伸展！突遭陌生女「抬腳推走」　網笑：在哪停車？

到底發生過甚麼事？內地有健身室員工趁空閒時間，以推槓鈴形式進行拉筋伸展運動，卻突然被1名陌生女子從後抬起雙腳推走，來不及反應就被推着「遊街示眾」，場面極怪異。健身男事後大為無奈，表示「不知道她有啥病，我都無語了！」。健身室事後證實女子是會員，而她表示因貪玩才會出手推人。相關片段引來網民爆笑留言，嘲諷「為什麼花一樣的錢，他的比較好玩？」、「最後在哪停車呢？」。



男子在地上以槓鈴進行伸展運動，突然被陌生女子推走。（微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發於上月28日，在江蘇省常州市1間健身室內發生匪夷所思的一幕，從健身室的閉路電視畫面可見，1名男子以掌上壓般的動作，於地上推着槓鈴進行拉筋伸展等運動，未料在旁1名女子突然走到男子身後，抬起其雙腳，如「推車仔」般向前推進一段距離。男子當刻大感驚訝即時回頭查看，惟來不及反應就被推着「遊街示眾」，2人奇怪舉動亦引來健身室其他客人訝異目光。

片中男子原來是健身室員工，隨即調閱閉路電視畫面，並無奈大喊「不知道她有啥病，我都不認識她，但是她就過來直接抱住我的腿，把我直接給推走了，我都無語了！」，幸好過程中男子並無受傷。該健身室事後證實，女子是店內會員，而片中男子和該女子並不認識，女子後來稱因為「一時興起好玩，才出手推人」。

2人奇怪舉動引來健身室其他客人訝異目光。（微博影片截圖）

片段曝光後引來網民瘋狂嘲笑，「當時就很突然」、「她就是玩性大發了」、「為什麼花一樣的錢，他的比較好玩？」、「你搶走了他要練的器材，所以他只能抬着你練」、「她做了我想做的事」、「最後在哪停車呢？」、「幸福自己把握，看到喜歡的就推回家」、「練完去工地上班很合理阿！」。

（綜合）