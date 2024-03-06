回南天用抽濕機4安全貼士！消防處：用獨立電源　勿放家中這地方

香港回南天極度潮濕，這天氣需要抽濕機！天文台表示受一股潮濕偏南氣流影響，香港今日（6日）的相對濕度仍高達100%，消防處今午亦在facebook上發帖，提醒市民安全使用抽濕機的4大貼士，盡可能減低發生火警的風險，謹記家中無人時切勿開着抽濕機。



消防處今日在fb分享安全使用抽濕機的小貼士。（資料圖片／黃寶瑩攝）

受一股潮濕偏南氣流影響，天文台指今日香港相對濕度仍高達100％。濕爆天氣除令人感到不適，更可能影響家中牆壁、電器，令人煩上加煩，部份市民家中的抽濕機甚至要「全勤」24小時長開，但這其實很危險的！

消防處處今午在facebook專頁「香港消防處 Hong Kong Fire Services Department 」發帖，分享安全使用抽濕機的小貼士，事關近期天氣日日潮濕，「長期開住部抽濕機都搞唔掂」，建議大家留意4點，以減低火警發生風險。

消防處今日在fb分享安全使用抽濕機的小貼士。（fb專頁「香港消防處 Hong

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消防處分享安全使用抽濕機4大貼士：

1.不要長開抽濕機

切勿長時間開啟抽濕機，無人在家時應該關機。



2.切勿放置在浴室內或滴水的衣物下面

別在浴室內使用抽濕機，亦不要將抽濕機放置於滴水衣物下方



3.保持出風口不受阻擋

別阻擋抽濕機的出入風口和濕度感應器的位置



4.要使用獨立電源

抽濕機要使用獨立固定的電源插座，千萬別用萬能插蘇、拖把及插上其他電器



（fb專頁「香港消防處 Hong Kong Fire Services Department 」）