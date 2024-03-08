打邊爐拎錯食店iPad！學生回家溫習　開機見食材：今鋪溫「泉蛋」

不少餐廳都提供平板電腦，供客人自助下單。日前有學生就分享趣事，指某日課後光顧某連鎖火鍋餐飲公司，回家後打算溫書，拿出iPad時才發現自己擺烏龍，手誤拿走點餐所用的iPad，內裏沒有要溫習的內容，反而全都是火鍋食材和配料，笑言「今鋪淨係可以溫『泉蛋』」。事件引來網民爆笑，「咁都有得拎錯？」、「你就係咁優秀，為咗唔溫書，咩都做得出」。



有學生光顧連鎖火鍋餐飲公司，離開時擺烏龍，手誤取走下單所用ipad。（Threads圖片）

該學生在社交平台Threads上傳短片，指日前下課後光顧某連鎖火鍋餐飲公司，之後回家打算溫書時，才驚悉原來拿錯用作下單的平板電腦，笑稱「今鋪淨係可以溫『泉蛋』」。

片段所示，男生先是拿着iPad，待其解鎖屏幕後出現點餐畫面，當中火鍋配料款式眾多，包括肉類和海鮮等等，引來網民熱議。

許多網民爆笑留言，「咁都有得拎錯？」、「你就係咁優秀，為咗唔溫書，咩都做得出」、「我而家坐嘅位無iPad，可唔可以幫我嗌咗個和牛先」、「下個客應該會好Confuse（疑惑）」、「舖頭啲人拎住你部iPad入極PW（Password）都唔啱」。有人又笑稱「睇下有無得溫『室蘿蔔』」、「可以遙距點餐了」、「直接升級無限時」、「溫完可以直接入職」。

（Threads）