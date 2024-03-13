女生崩潰呻男友早洩　苦撐1分鐘10下以內即完事　網民勸坦白求醫

性和愛有時的確難以分開，性事不合易生暗湧。台灣1名女子在網上大呻，每次和男友發生關係，「抽插10下以內會結束」，早洩男友要求再發生關係，所以變成固定2次，女子慨嘆「在一開始撐久一點就好了，何必要再一次來解決第一次的不足」，甚至需要安慰男友。女子因性事而開始對男友失去感覺，擔心如果叫男友求醫，會傷到其自尊心，「但說與不說，都好難抉擇」，網民紛紛建議「就婉轉的老實說，請他去看醫生吧，不然未來你們還是會因此而分手」、「認真講，想繼續愛，就是請他去就醫」。



由於和男友性事不合，所以樓主感到崩潰。（示意圖／Getty Images）

樓主在「Dcard討論區」表示，和男友交往後沒有同居，所以假日見面才會有親密接觸，他們拍拖滿1個月後首次性交，當時以為男友飲了酒「才導致的神速結束」。她後來發現男友有早洩問題，「大概5至10次抽插，時間30秒至1分鐘吧」，總之10下內便會完事，男友要求再次發生關係，「不想傷害到他的自尊心，久而久之演變成都固定2次」。

樓主一度詢問是否歷任女友都是2次，男友回答全部都是，樓主慨嘆「其實很想要他在一開始撐久一點就好了，何必要再一次來解決第一次的不足」。男友不時詢問是否太快結束，雖然樓主心忖「還沒開始進入狀況就結束了」，但仍然給予下台階，勸慰對方切勿想太多，苦笑「可能看到我裸體太興奮了」。

樓主考慮應否開口叫男友求醫，不少網民支持及早向醫生求助。（示意圖／Getty Images）

男友信以為真，但樓主始終覺得「做第二次就是在彌補第一次」，而且他技術一般，分泌物亦多，漸漸愈來愈不喜歡和男友發生關係。雖然男友疼愛樓主，但「因為性事自己好像不那麼愛他了，甚至也有想結束這段感情的想法」，如果向男友承認性事不合，叫他求醫治療，會否傷及對方自尊，不論坦承問題或隱瞞心情，令到樓主很難抉擇。

網民紛紛提議「你都不跟男友說實話，他怎麼知道如何改進？」、「直接坦白，救救他吧」、「陪他去看看醫生吧。這太誇張了，每次都10下內。治療完再試看看」。

（Dcard討論區）