「香港開心購物節」由香港零售管理協會主辦，今年2025年是第三屆舉行，吸引180個品牌、5,000間商戶參與！今年合共派發的免費禮遇、購物優惠價值19億港元，免費讓市民在《香港01》下載。優惠涵蓋衣食住行、潮流玩意、時尚珠寶、美容健康、樂齡養生等範疇，目的是刺激市民及旅客留港消費。



2025年7月1至8月31日期間，市民可透過《香港01》App 領取各項精彩禮遇。切勿錯過推廣期內不時推出的「限時折扣」、「半價折扣」、「免費禮遇」。預先註冊01會員及開啟推播通知，以掌握「開心購物節2025」的動態！



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▼▼準備搶券▼▼

(7月1日12:00 公布優惠券位置!!)

▼▼領券入口▼▼

所有優惠券將匯集在《香港01》App內「優惠券列表」，在App 右下「我的」> 藍色選單「優惠券」> 「主頁」> 即可瀏覽所有發布中的優惠券！齊齊慳多啲、買多啲！😍

查看優惠券方法

▼▼領取資格▼▼ 僅限使用香港/澳門/內地手機號碼註冊之01會員 ▼▼查閱優惠券▼▼ 1. 打開《香港01》App 右下「我的」 > 藍色選單「優惠券」

2. 「我的優惠券」設有三個分類：未使用、已使用、已失效 ▼▼核銷過程▼▼ 1. 優惠券設有 QR Code (二維碼)/ Barcode (條碼)/ Promo code (推廣碼)

2. 所有優惠券的核銷時間為59分鐘

3. 必須在限時內向店員展示有效之條碼進行核銷

4. 不接受截圖 ▼▼注意事項▼▼ 1. 商戶提供的優惠內容各有不同，請從遵券內列明的條款及細則

2. 所有優惠券不設補發

▼▼準時7月1日12:00開始搶券▼▼

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