被無良遊客抓來抱着拍照　小熊嚇破膽受寒瑟縮　疑復遭母熊拋棄

美國北卡羅來納州（North Carolina）驚傳民眾為了拍照，竟將樹上的數隻小熊拉下來的爭議事件，除了導致小熊明顯受到驚嚇外，其中1隻甚至疑似遭母熊遺棄，所幸相關動保人員趕到現場後將牠接到康復中心照料。



《每日郵報》報道，這起事件16日發生在北卡羅來納州的邦拜姆（Buncombe），曝光的影片中可以見到6名男女在一處護欄拍照時，發現後方的樹上竟有3隻小熊棲息，他們隨即半強迫地將小熊拉下樹、抱在懷中合影，畫面中可以明顯看到小熊們受到驚嚇但遭到眾人無視。

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北卡羅來納州野生動物資源委員會的專家霍布斯（Ashley Hobbs）接到警方通報，隨即趕赴現場查看，她到達時只發現1隻狼狽、受寒的小熊，且可以看出牠疑似遭到母熊拋棄、獨自1人棲息在原地。

據悉，霍布斯後來將現場發現的這隻小熊帶回動物康復中心，預計為牠進行檢查並視情況野放回大自然。

霍布斯指出「我們後來確實有找到那些把小熊從樹上拉下來的人並與他們對質，我們讓他們知道如果小熊與媽媽分離的危險性，尤其是被他們從樹上扯下來，這樣的行為是多麼不負責任，甚至可能致命」。

此外，霍布斯強調「看到人們對野生動物如此不負責任，真是令人沮喪，因為我們能生活在這些生物周圍的山裡已經是1件多麼幸運的事」。

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