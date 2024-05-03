Airbnb推11款「夢幻」房型　有望住奧爾賽博物館看巴黎奧運

Airbnb行政總裁切斯基（Brian Chesky）5月1日在洛杉磯宣布將推出Icons計劃，旨在與知名IP聯乘合作打造共11家臨時創意式住房。他透露其中一家將安排在法國巴黎的奧爾賽博物館（Musée d'Orsay）內，並表示此處為觀賞奧運開幕式的最佳座位。



客人可根據該計劃在博物館內過夜，Airbnb會將博物館頂部的鐘錶室改造成臥室，其中更有奧運火炬坐鎮，由2024年巴黎奧運和殘奧會火炬的法國設計師Mathieu Lehanneur進行設計。切斯基說：「走出臥室，來到陽台上，你就擁有了觀看奧運會開幕式的最佳位置，開幕式將在塞納河上舉行。」

圖為2024年3月31日，一艘遊船塞納河上航行至亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）附近，背景是埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。（Reuters）

Airbnb會將遊戲節目的炫光和廣告的彩光結合在一起，為客人提供身臨其境的實感。譬如在巴黎博物館住在模擬成電影場景的房間內，亦或在8部法拉利跑車的環繞中入睡。

Icons計劃的靈感來源於2023年的芭比主題屋，Airbnb決定將促銷與知名IP、名人相結合，讓品牌成為人們關注的焦點。

對於申請方式，切斯基表示，平台將邀請大家留下個人資料並填寫入住心水房間的理由，平台會在一年內抽出4,000名額以供他們免費或以低於100美元（約781港元）的價格預訂特色房間或特色活動。

其中一些房源是一次性活動，包括在意大利馬拉內羅（Maranello）的法拉利博物館過夜，欣賞饒舌歌手Doja Cat在客廳表演，以及與喜劇演員哈特（Kevin Hart）在其會員專用休息室共度一晚。