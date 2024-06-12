德國青年搭火車路程約繞地球15圈　只靠一個背包一張鐵路乘車卡

17歲的德國青年斯托利（Lasse Stolley）自2022年8月以來就一直以火車為家，至今已在火車上生活了6700多個小時。他所行駛的路程約65萬公里，相當於繞地球15圈以上。



17歲的德國青年斯托利（Lasse Stolley）自2022年8月以來就一直以火車為家，至今已在火車上生活了6700多個小時。（Lasse Stolley網站）

17歲的德國青年斯托利（Lasse Stolley）自2022年8月以來就一直以火車為家，至今已在火車上生活了6700多個小時。（Lasse Stolley網站）

斯托利是受一部「火車住客」紀錄片的啟發而決定住在火車上，他購買了可無限搭乘火車的鐵道卡，只帶了一個背包，吃的通常是德國鐵路公司為鐵道卡持有人在車站免費提供的披薩和湯等。

17歲的德國青年斯托利（Lasse Stolley）自2022年8月以來就一直以火車為家，至今已在火車上生活了6700多個小時。（Lasse Stolley網站）

17歲的德國青年斯托利（Lasse Stolley）自2022年8月以來就一直以火車為家，至今已在火車上生活了6700多個小時。（Lasse Stolley網站）

斯托利在旅途中做應用程式編程的兼職工作，原本反對的父母后來也決定支持他。他表明，如今已習慣在火車的顛簸中入眠，並估計自己可能會繼續這樣生活多幾年。

17歲的德國青年斯托利（Lasse Stolley）自2022年8月以來就一直以火車為家，至今已在火車上生活了6700多個小時。（Lasse Stolley網站）

17歲的德國青年斯托利（Lasse Stolley）自2022年8月以來就一直以火車為家，至今已在火車上生活了6700多個小時。（Lasse Stolley網站）

本文獲《聯合早報》授權轉載

