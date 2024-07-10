「有臭雞蛋味星球」　科學家首次太陽系外行星發現硫化氫

「一顆太陽系外的熱木星散發着臭雞蛋的味道。」據美國有線新聞網絡（CNN）7月9日報道，美國霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的天文學家利用韋伯望遠鏡（James Webb Space Telescope，JWST）在一顆鄰近的太陽系外行星上發現了硫化氫，這是科學家首次在太陽系外行星上探測到這種化合物。



這顆行星名為HD 189733 b，於2005年被天文學家發現，距離地球約64光年。它是一顆與木星相似的氣態巨行星，平均溫度高達攝氏926°C，風速超過2000米/秒。該行星圍繞一顆比太陽更小、更冰冷的恆星運行，公轉週期約為2.2個地球日。

報道指，此類行星通常被稱為「熱木星」，它們與恆星距離很近，因此表面溫度很高。霍普金斯大學的天體物理學家使用美國韋伯望遠鏡觀測了這顆行星，在紅外波段研究其大氣層。觀測結果令研究人員感到驚訝，他們檢測到微量的硫化氫。

一位藝術家為HD 189733 b 行星設計的概念圖，行星距離地球64光年。（Reuters）

硫化氫是一種帶有臭雞蛋味道的氣體，木星的大氣中也含有微量的硫化氫，但這是天文學家第一次在太陽系外行星上探測到這種化合物。

研究人員表示：「我們預測過硫化氫的存在，我們知道這種氣體存在於木星，但在太陽系外還沒有真正探測到過。我們不會在這顆行星上尋找生命，因為它實在太熱了，但找到硫化氫有助於我們更好地理解不同類型行星的形成過程。」

研究團隊還透露，他們在HD 189733 b的大氣層中發現了水、二氧化碳和一氧化碳，這意味着這些分子可能在其他氣態巨行星中較為常見。此次觀測還排除了該行星大氣中存在甲烷的可能性。

一位藝術家為HD 189733 b 行星設計的概念圖，行星距離地球 64光年，軌道靠近其主恆星。（Reuters）

一名研究人員告訴路透社，通過對硫化氫、水和二氧化碳數據的分析，科學家可以計算出HD 189733 b上氧、碳和硫的含量，「這讓我們有機會了解這顆行星可能是如何形成的，以及它與太陽系中的行星有何不同。」

美國有線新聞網絡指，霍普金斯大學的研究團隊將繼續在其他太陽系外行星尋找硫的痕跡，並確定高濃度的化合物是否會影響某些行星的形成。由於美國的韋伯望遠鏡具備更高的精度和紅外觀測能力，科學家將有機會更好地識別系外行星大氣中的特定化學成份。

本文獲《觀察者網》授權轉載

