30個立花孝志參選？　日本N國黨擬推30個同名同姓者選參議員

日本2025年夏天將舉行參議院選舉，「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）黨魁立花孝志8月2日宣布，他計劃在東京選區推出30個同名同姓的「立花孝志」參選。



雖然距離選舉還有1年時間，但找到適合的候選人並非易事。立花孝志提前預告，他表示將努力在東京選區找到30位同名同姓的「立花孝志」候選人，將盡全力招募。不過立花孝志本人則不會參加選舉，他稱此舉「在選舉中會非常有吸引力，非常有效果。」

N國黨全名為「保護國民防止NHK傷害黨」，他們的口號是「打倒NHK（日本放送協會）」。N國黨部分候選人過去在政見宣傳節目上以奇裝異服登場，廣受注目。

在2024年東京都知事選舉中，N國黨提名多達24人，使得總參選人數高達56人，創史上新高。東京都選舉管理委員會（都選管）事前準備的48格候選人海報公告欄，因參選人數過多被迫爆，引發外界關注。