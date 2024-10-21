《黑白大廚》爆紅評判笑談「不敢評價的料理」　網民：懂生存之道

Netflix廚藝比賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》全球熱播，節目中的評審安成宰、白種元也爆紅，安成宰（안성재）10月20日接受韓國JTBC電視台訪問時，透露自己也有不敢評價的料理，就是妻子的飯菜。



在《黑白大廚》中要求嚴格的安成宰，在訪問中被問到會不會令妻子的壓力很大，安成宰回應指「壓力是在我身上」，他談到不會評價妻子的廚藝，他稱「如果我批評妻子做的飯菜，我會有大麻煩……那我不能在家睡覺了。」此引來不少網民關注，笑稱他懂得生存之道，也有人指只能說妻子的廚藝「完成度很高」。

安成宰再談到子女是對他廚藝評價最嚴厲的人，調味稍有不足，孩子也不吃，「當我為孩子們煮飯，我最緊張。」

《黑白大廚》由白種元（左）與安成宰（右）擔任評判（Netflix）

他也透露在拍攝《黑白大廚》前，遭製作組要求瘦身，「他們稱若我不去減肥，我就不能做這個節目了，但我很喜歡吃東西，當時吃了不少，長肉了，我要試着減重。」

他承認已收到出演《黑白大廚》第二季的邀請，將會與製作組磋商。

《黑白大廚：料理階級大戰》播出後大受歡迎。（Netflix）

《黑白大廚》邀請到100位韓國頂尖星級主廚及民間廚藝高手展開廚藝對決，並由白種元與安成宰擔任評審。安成宰是韓國唯一米芝蓮三星餐廳Mosu的老闆兼主廚。

韓媒《亞洲日報》指，《黑白大廚》的成功為韓國餐飲業帶來正面影響，參賽廚師經營的餐廳頻頻爆滿，預約量增長，節目冠軍得主的餐廳在短時間內吸引多達11萬人爭着預訂。