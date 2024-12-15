Michael Jackson未發行作品錄音帶現蹤倉庫　或因版權無法問世

「流行樂之王」米高積遜（Michael Jackson）逝世15年，但他未曾公開的音樂作品近日被意外發現，再次引起全球關注，然而這批錄音帶因版權問題可能無法問世。



根據《荷里活報道》（Hollywood Reporter）報道，加州公路巡警穆斯格羅夫（Gregg Musgrove）近期在一場倉庫拍賣中發現了數盒錄音帶，內含12首米高積遜未發行的曲目。這些歌曲創作於1989年至1991年間，即《Dangerous》專輯製作之前。

錄音內容還包括米高積遜的講話和玩笑，使人得以一窺這位音樂巨星的創作過程。

其中一首歌曲《Don't Believe It》似乎回應了當時的謠言，另一首《Seven Figures》靈感來自太平間的屍體編號。此外，還有一首罕見的說唱作品《Truth of Youth》，疑為米高積遜與饒舌歌手LL Cool J的合作。

穆斯格羅夫透露，錄音帶的原主人可能是音樂製作人洛倫（Brian Loren），但目前對方下落不明。

圖為1987年9月15日米高積遜與他的寵物紅尾蚺合照。（Getty）

儘管這些錄音帶的重要性引人矚目，米高積遜遺產管理委員會表示，這些僅為數碼音訊帶（DAT）的副本，母帶仍保存在委員會金庫中，所有權歸MJJP Records所有，禁止任何商業用途。委員會還強調，任何對錄音的公開或其他用途均需法律授權。

目前，這批錄音帶由穆斯格羅夫的律師監管，他計劃將錄音帶交由知名拍賣行處理，估價可能達七位數，而遺產管理委員已表明拒絕購買這些錄音帶。

圖為流行天王米高積遜（Michael Jackson）1994年與首任妻子麗莎瑪莉（左）出席活動時合照。（Reuters）

據悉，這批錄音帶或將吸引米高積遜紀念品收藏者的興趣，例如Lady Gaga等曾收購相關物品的名人。然而，由於版權限制，這些曲目短期內仍無法公開。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

