美國加州聖巴巴拉縣（Santa Barbara County）9月25日有法院發生爆炸，警方證實一名疑犯被捕，兩人受傷但沒有生命危險，暫時未知疑犯動機等細節。美國全國廣播公司（NBC）報道，已故流行流行巨星米高積遜（Michael Jackson）曾在出事法院受審。



聖巴巴拉縣警方稱，接報指位於聖瑪麗亞（Santa Maria，暫譯）的法院大樓發生爆炸，呼籲民眾請避開附近地區，更多信息將在後續發布。 當地新聞媒體Noozhawk援引法院人員稱，嫌犯在法院提審時扔出一個袋子，然後袋子爆炸。

NBC報親，2009年離世的米高積遜，生前曾在聖瑪麗亞的法院受審。他被指在聖巴巴拉縣的「夢幻樂園」（Neverland Ranch）家中性侵一名小男孩，2005年在該法院獲判無罪釋放。