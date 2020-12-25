【聖誕節】耶穌被釘十字架刑具被發現？神秘木盒刻字疑有「玄機」

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考古團隊近日又有驚奇發現，在捷克修道院的一間密室中，找到了一個刻有「IR」字母的木盒，裏頭放了一根約15.24厘米長的釘子，被認為很可能是耶穌當時被釘死在十字架上所用的釘子。據了解，裝有釘子的盒子在公元260至416年已存在，面對如此的重大發現，挖掘的研究人員將進行更深入的分析。

綜合外媒報導，木盒藏在捷克「米列夫斯科修道院」（Milevsko monastery）的一間密室中，外觀鑲嵌著「21K黃金製」的十字架裝飾，並且刻有字母「IR」，意思為「耶穌為王」。參與其中的研究人員辛德拉洛（Jiří Šindelář）指出，是否真的是釘死耶穌的釘子，未來將由其他科學家進行驗證。

報導也指出，修道院底下藏有一條很長的狹窄通道，考古學家在通過後才找到這間密室。修道院建於1187年，密室後來被建造用來存放基督教珍貴文物，其中還包含15世紀初波希米亞戰爭留下的稀有文物，結果部分被胡賽人（Hussites）發現後摧毀。辛德拉洛還提到，這導致沒有足夠證據能顯示這根釘子是來自耶穌十字架，答案預計明年知曉。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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