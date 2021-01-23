天竺鼠車車爆紅2大原因？不止可愛療癒　兩個理由「大人都愛看」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-23 14:11

日本定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》近日播出後，在台日兩地引起旋風。截至目前為止，木棉花頻道上的三話《PUI PUI 天竺鼠車車》，都已經超過150萬人次的觀看數，甚至有許多成年人粉絲。日本最近就有媒體，分析這部動畫爆紅的原因。

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根據日本媒體《J-CAST ニュース》報道，動畫評論家藤津亮太認為，《天竺鼠車車》的導演見里朝希，活用他在前一部作品《我的小羊》中的技術，成功使用毛氈，重現了動物的柔軟感覺，創造了極為可愛的動畫效果。因此不只是本來就對天竺鼠有興趣的人，凡是喜歡動物的觀眾，都很容易被作品擄獲。

藤津接着分析，這個作品又給人相當大的想像空間。劇中除了一般個人用轎車之外，還出現了救護車、警車等等。種類十分豐富之外，也容易讓人聯想「那麼XX車如果也是『天竺鼠車車』的話會變得怎麼樣呢」，滿足成年人的想像空間，進而得到客群的青睞。

報道另外指出，導演見里朝希前一作《我的小羊》裏，有着以動物作為包裝，實則暗諷人類虐童。而在《PUI PUI 天竺鼠車車」》雖然看似可愛療癒，但同樣有着銀行搶劫或着交通阻塞，迫使警察出動的情節存在。或許諷諭人類社會，正是導演的創作目的之一，可以繼續觀察之後的劇情發展。

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