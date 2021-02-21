美國女子如廁屁股被咬鮮血直流　站起一看驚見是「牠」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-21 18:30

美國阿拉斯加州一名女子日前到野外露營，就在她晚間準備上廁所時，臀部卻被一隻躲在馬桶下面的熊攻擊，所幸就只受到一點輕傷。

美聯社19日報道，當事人史蒂文斯（Shannon Stevens）跟兄弟埃里克（Erik Stevens）與他的女友，一行3人13日騎著雪地機車，跑到阿拉斯加州東南部奇爾卡特湖（Chilkat Lake）附近，準備在艾瑞克的圓頂帳篷過夜……

專家稱，女子被熊如此襲擊，或是全球首首同類事件。點擊看看詳細事發經過及相關照片👇👇👇

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阿拉斯加州漁獵部生物學家科赫（Carl Koch）表示，從足跡照片與2天前的目擊通報來看，懷疑史蒂文斯是被黑熊攻擊，猜測因鮭魚迴游少以及漿果收獲不佳，導致黑熊在巢穴冬眠時，並沒有攝取足夠的脂肪，因此更頻繁或更早外出。

科赫也懷疑，史蒂文斯是被熊爪給打到，「就我所知，在冬天坐下時，屁股卻被熊打到，她可能是地球上唯一一個遇到此事的人」。

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