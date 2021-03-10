撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-10 07:05

「SEND YOUR NAME TO MARS」3步將自己名字發射上太空！NASA美國太空總署「將名字射上太空」計劃再展開，全球人類都可以上網登記，可以獲得火星太空船電子機票！

NASA早前發射探測器「毅力號」（The Perseverance）登陸火星，拍下許多高清圖片。其實早在2016年，NASA就已經舉辦過「SEND YOUR NAME TO MARS」的活動，收集了大量全球人的名字射上火星，與探測器毅力號同遊火星。「SEND YOUR NAME TO MARS」最近再次起動，大家可以前往NASA指定網站登記，就可以有機會未來火星任務時，同時將自己的名字射上太空，而且更可以獲取一張虛擬「火星太空船電子機票」，值得留下來紀念。

已在火星任務中探測器毅力號The Perseverance（NASA）

👇👇即睇如何申請NASA「SEND YOUR NAME TO MARS」活動，3步完成登記！👇👇

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NASA「SEND YOUR NAME TO MARS」活動登記連結 👉按此

同場加映：美國太空總署（NASA）早前發射探測器毅力號（The Perseverance）上火星，拍出多幅火星照片上載到網上，供網民與火星合照。

👇👇即睇連登網民發揮惡搞創意，改出多張搞笑圖👇👇

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睇全文 👉NASA毅力號火星圖任玩 連登網民惡搞35幅圖 鄭若驊林作P上太空

同場加映：NASA火星4K高清相！去年有人把NASA（美國太空總署）的火星探測相片製作成超高解像度4K影片，讓大家看看火星端倪，還發現火星有神秘雲團！

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