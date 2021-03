撰文: 林勇 最後更新日期: 2021-03-10 07:05

「SEND YOUR NAME TO MARS」3步將自己名字發射上太空!NASA美國太空總署「將名字射上太空」計劃再展開,全球人類都可以上網登記,可以獲得火星太空船電子機票!

NASA早前發射探測器「毅力號」(The Perseverance)登陸火星,拍下許多高清圖片。其實早在2016年,NASA就已經舉辦過「SEND YOUR NAME TO MARS」的活動,收集了大量全球人的名字射上火星,與探測器毅力號同遊火星。「SEND YOUR NAME TO MARS」最近再次起動,大家可以前往NASA指定網站登記,就可以有機會未來火星任務時,同時將自己的名字射上太空,而且更可以獲取一張虛擬「火星太空船電子機票」,值得留下來紀念。

已在火星任務中探測器毅力號The Perseverance(NASA)

👇👇即睇如何申請NASA「SEND YOUR NAME TO MARS」活動,3步完成登記!👇👇

NASA「SEND YOUR NAME TO MARS」活動登記連結 👉按此

