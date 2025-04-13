美國4人帶另類「情緒支援動物」逛超市　嚇親顧客兼惹官非｜有片

很多商場都設有寵物友善區，民眾可以帶毛孩入內。不過在美國路易斯安那州（Louisiana），就有4人騎馬光顧超級市場，令店內員工和顧客感到驚訝，最終4人被捕。



《紐約郵報》及WAFB電視台報道，事發於4月8日晚上，4名自稱「殘酷牛仔」的男子騎着「情緒支援」馬匹進入路易斯安那州貝克市（Baker）的沃爾瑪（Walmart）超市。

由網上社交平台流傳的片段可見，這4名怪客騎着馬匹走過收銀處，並在走廊閒逛，期間吸引顧客和員工的奇異眼光。有員工大笑後向他們表示，或有人因此受驚，並指已經報警。

報道提到，警方向他們發拘捕令後，一名18歲和另一名年青人隨即自首，另外兩名年齡介乎22及24歲的男子亦在11日早上投案，他們被控擾亂秩序等罪名。

其中18歲的疑犯韋伯（Mason Webb）表示，他們因為貪玩才這樣做，指自己因此成名。他強調無意傷害他人，稱他們經常騎馬到貝克市，大家當天只想「光顧」沃爾瑪，又形容所策騎的馬匹是自己的情緒支援動物。

美國路易斯安那州貝克市（Baker）有4名男子騎馬「光顧」一間沃爾瑪（Walmart）超市。（tiktok/@luv_me_bren 截圖）

當地一個農場負責人認為，馬匹並不屬於如此情況，因此不知道牠們會有甚麼反應，憂慮牠們或有傷人風險，批評4人無視風險。