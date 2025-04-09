恐狼Dire Wolf成功「復活」　馬斯克：下一個目標是長毛象

美國生物科技公司Colossal Biosciences日前宣布，成功利用基因編輯技術復活了約12,500年前滅絕的恐狼（Dire Wolf，《權力遊戲》中譯冰原狼），並培育出三隻幼狼。此一突破性消息迅速引發全球關注，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）在社交媒體X發帖提議，復活迷你版長毛象（Mammoth，又稱猛獁象）作為寵物，引發網絡熱議。



恐狼復活的消息公佈後，馬斯克已在X上分享了一張《時代》雜誌封面，上面寫著「Extinct」（滅絕）被劃掉，並配有一隻白色幼狼的圖片。他還分享了一張兩隻幼狼躺在《權力遊戲》中「鐵王座」上的圖片，並稱：「酷到不行！」其後，他更提出希望復活迷你版長毛象作為寵物，引發網友熱烈討論。

Colossal Biosciences又指，其最終目標是利用同樣技術幫助瀕危物種，例如紅狼等。同時，公司計劃於2028年推出首批復活的長毛象，以應對氣候變化帶來的挑戰。不過，有專家警告，在現代生態系統中重新引入滅絕物種可能帶來不可預測的影響。

2025年2月11日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，全球首富馬斯克（Elon Musk）站在總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）身旁向記者發表講話。（Reuters）

雖然，Colossal Biosciences將此成果描述為「世界首例滅絕物種復活」，惟有部份專家對此持保留態度。瑞典古遺傳學專家Love Dalén指出，這些幼狼更像是「基因改造版灰狼」，而非真正的恐狼。他認為完全復活滅絕物種幾乎不可能，因為DNA經過數千年的降解難以完全重建。