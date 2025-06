美國一名男子最近因為擅闖民居被捕,他向警方表示自己犯案不是為了求財,而是想避開他的妻子。



《紐約郵報》6月20日報道,佛羅里達州警方表示,波爾克縣(Polk County)治安部門9日接獲當地一位住戶報案,指原本空無一人的鄰居傳出異常。

警方接報到場,發現屋內有一名44歲男子Joe正在準備晚飯,並指他剛沐浴。對方向警員承認自己擅闖他人住所,亦不知戶主是誰。

對於犯案原因,Joe辯稱自己四天前與妻子爭執,因此為了逃避「魔爪」,就隨機闖入其他住宅。不過即使有如此「痛苦」遭遇,他被當局起訴多宗罪名,包括徒手入屋盜竊、小額盜竊及家庭暴力等罪名,

警方在社交平台亦將這宗案件惡搞成英國童話《金髮姑娘同三隻熊》(Goldilocks and the Three Bears),為疑犯加上「妻子或會對自己感到憤怒一陣子,你們可以要求法官不准保釋嗎?」對白,估計他可能有一段時間沒法回家。