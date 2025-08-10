英國美食網站教煮知名意粉　多「一種食材」遭批評篡改傳統食譜

英國美食網站Good Food因上傳一份傳統羅馬菜肴——cacio e pepe（黑胡椒芝士意粉）的食譜引發關注，被指未包含正確製作配料，還被意大利媒體指食譜錯誤，更有當地傳統餐廳認為是篡改傳統，只因受爭議食譜較當地做法多加了牛油（Butter）。



英國廣播公司（BBC）報道，根據Good Food上傳的食譜，其中可見將這被意大利人視為傳統的美食描述成，製作「輕鬆又快速」，僅需4種簡單食材「意粉、牛油、黑胡椒、芝士」就能製成，而芝士一欄則列明可用磨碎的巴馬臣芝士（Parmesan cheese）替代意大利羊奶芝士（pecorino cheese）。

圖為英國美食網站上一份引發關注的Cacio e pepe意粉食譜拼圖，左圖為網站上的意粉製作影片，右圖為意粉製造所需材料。（截圖自Good Food）

不過其中列明的4種食材卻引發爭議，被指配料錯誤，強調意大利人對此感到不滿原因在於篡改傳統（tampering with tradition）。報道引述代表意大利餐廳協會的Fiepet Confesercenti指出，僅需其中三種「意粉、黑胡椒、芝士」即可完成這一傳統美食。

報道還引述在羅馬開餐廳的老闆Giorgio Eramo，他強調Good Food設計的意粉食譜並非cacio e pepe，而是另一種意粉pasta Alfredo（香濃牛油起芝白醬意粉），因為同時加入了牛油和巴馬臣芝士。另有餐廳老闆認為，加入牛油破壞意粉味道，因牛油是用來做甜品。

Good Food在事件發酵後聲明，稱食譜「根據英國現有食材設計，方便家庭廚師使用」，還強調邀請協會提供正宗意粉食譜，「很樂意上傳並註明來源」。