泰王雨露不均又怎樣？詩妮娜手握「御筆童趣圖」王后素提達有他們

พระบรมสา​ทิสลักษณ์​ : ในหลวงและพระราชินี

Royal Drawing Set: His Majesty King Vajiralongkorn and Her Majesty Queen Suthida



Photos : จุลเกียรติ จันทสิทธิ์ pic.twitter.com/P5xCO1qAWX