泰王雨露不均又怎樣？詩妮娜手握「御筆童趣圖」王后素提達有他們

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-03-23 09:06

泰國王后蘇提達（Queen Suthida）3月21日亮相活動現場，與泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）有影皆雙，而從這批照片看來王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）多走在後方。泰國王室因應活動發布照片不令人意外，但跟它們同期發布、由網民製作的一張電腦插畫。從其中一個粉絲Twitter帳戶看來，王后也有不少擁躉。

พระบรมสา​ทิสลักษณ์​ : ในหลวงและพระราชินี

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Royal Drawing Set: His Majesty King Vajiralongkorn and Her Majesty Queen Suthida



Photos : จุลเกียรติ จันทสิทธิ์ pic.twitter.com/P5xCO1qAWX — Her Majesty Queen Suthida (Fanpage) (@Hermajesty2521) March 22, 2021

這是擁戴泰王后的粉絲Twitter帳戶。（@Hermajesty2521的Twitter帳戶截圖）

泰國國王哇集拉隆功、王后蘇提達、王妃詩妮娜參觀了尼維塔瑪帕萬寺（ Wat Niwet Thammaprawat/ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ）保護項目。

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不時在個人Twitter發布泰國政治及王室消息的蘇格蘭記者兼作家馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）注意到，泰國國王哇集拉隆功公開活動都會與王后蘇提達、王妃詩妮娜同時參加。

值得一提的是，王后蘇提達2月12日時隔多日公開參加活動，打破被廢傳言。英國記者安德魯稱，自2020年12月下旬以來，王后蘇提達就沒有再出現在新聞廣播中。泰國王室也沒有否認流傳的謠言，謠言稱王后蘇提達可能遭遇了與國王哇集拉隆功三位前妻一樣的命運，她們要麼被迫流亡，要麼被公開羞辱。2019年10月21日，哇集拉隆功下令褫奪王妃詩妮娜的所有封號，包括王室封號、榮譽乃至軍銜。王妃詩妮娜被指「對國王不忠」，而且「野心勃勃」，「不服從王后命令」，甚至想僭越王后的地位。旨令還說，王妃詩妮娜「無法給國王帶來榮耀，不理解王室傳統，只顧着讓自己獲利」。

2020年9月2日，泰國政府發布公報，恢復詩妮娜所有王室頭銜和軍銜，且詩妮娜沒有犯下任何罪，應該待她如同她的頭銜從未被廢除一樣。這份公報由泰國國王哇集拉隆功署名，日期為2020年8月28日。

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詩妮娜復寵 風頭更勝從前？

泰王3月12日出席公開活動，與王后素提達（Queen Suthida）與王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）一同出席。網民熱烈討論一張現場照片，稱這或顯示詩妮娜受寵，在宮中的地位再次提升？

馬歇爾Twitter上傳3人於12日出席活動的照片，第一張是三人「看似」並排而坐的照片，固然令人為之側目，而在他發布的第二則推文中，詩妮娜雖恪盡本分地身在泰王及王后後方，但馬歇爾稱這場面「仍然令人尷尬」。他指的應該是，從照片的「排位」，可見詩妮娜地位不凡。

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泰國王室內務府（Bureau of the Royal Household）網站2月7日發布泰王的畫作，畫中描繪一個生活自給自足的快樂家庭。畫中有一男一女在一間大屋中生活。泰國《新新聞報》（Khaosod）英文版稱，畫作的左邊畫有詩妮娜的徽章。這或顯示泰王對她寵愛有加。

泰王：圖為2月7日，泰王哇集拉隆功的畫作。有人認為畫作左方畫有詩妮娜的徽章，這是他表現寵愛王妃。（泰國王室內務府圖片）

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