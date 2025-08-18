劍橋辭典增6000個詞彙　GenZ＋GenAlpha潮語Skibidi、Delulu上榜

「skibidi」「delulu」和「tradwife」等由Gen Z（普遍指90年代中後期至2010年出生）和Gen Alpha（出生2010至2024年間的世代）帶火的詞彙，已收錄去年的《劍橋詞典》網絡版的6000個新詞條之列。



法媒報道，劍橋大學出版社8月18日說，「tradwife」（傳統妻子，traditional wife的合成詞）反映一個在社交媒體Instagram和TikTok上興起、有爭議的潮流，提倡傳統性別角色。

詞典也嘗試定義「skibidi」，一個在網絡迷因中走紅的詞彙，它「既可以表示『酷』或『糟』，也可以在沒有特定意義時使用」。這個詞源自YouTube頻道「Skibidi Toilet」，並與社交媒體上氾濫的「腦腐（Brain rot）」內容相關，突顯Alpha世代高度數碼化生活方式的特點。

2024年12月2日，英國倫敦，圖為一名男子使用手機觀看牛津辭典評選出的年度新詞彙「brain rot」。（Getty）

「delulu」則源自「delusional」（妄想的），劍橋詞典將它定義為「相信不真實或不正確的事物，通常是因為你選擇去相信」。

例如，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在今年議會演講中，曾使用「delulu with no solulu」這一短語，意指「光做白日夢，沒有解決辦法」。他當時用這個詞彙來諷刺反對黨提出的能源與經濟政策，認為對方的提案缺乏具體成本預算和可行方案。

其他新增詞語包括「lewk」，用於形容獨特的時尚造型，因《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul’s Drag Race）而流行；以及「inspo」，是「inspiration」（靈感）的縮寫。

遠程辦公文化也催生「mouse jiggler」這一說法，指一種在不工作時假裝工作的方式。

此外，還有「forever chemical」（永久化學物質），即在人類活動中製造的、能在環境中長期存在的化學品。隨着人們日益擔憂氣候變化對人類和地球健康帶來的不可逆影響，這一詞彙的關注度也不斷上升。

▼更多被劍橋辭典網上版收錄的新詞彙▼

劍橋辭典詞彙項目經Colin McIntosh說：「不是每天都有機會看到像skibidi和delulu這樣的詞彙被收錄進劍橋詞典。」

他說：「我們只會收錄那些我們認為具有持久力的詞彙。互聯網文化正在改變英語語言，這一影響既有趣又值得記錄。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

