2女遊客意大利食霸王餐　店東網民合力追討

意大利一間餐廳日前發生食霸王餐事件，店東將涉事顧客的片段上載到社交平台，結果在網民的協助下成功向對方「追數」。



《衛報》8月22日報道，意大利亞得里亞海沿岸城鎮奇維塔諾瓦-馬爾凱（Civitanova Marche）一間薄餅店日前有兩名法國女顧客光顧，點了兩份薄餅及四杯阿佩羅橙光（Aperol spritz）雞尾酒，合共44歐元（約403港元）。

兩人飲飽食醉，到了付款時間時，卻大搖大擺地離開店舖。不過整個過程及兩人的樣子都被店內的閉路電視拍得一清二楚，店東Michela Malatini將片段於Facebook公開，有網民提供線索，指這兩名霸王食客於鎮上一間渡假屋留宿。

Michela於是翌日早上親身到該渡假屋，敲門叫醒兩人後，隨即遞上欠單。而她們則乖乖「找數」。

兩名法國遊客在意大利一間食肆光顧後「走數」，遭店東在網上公開照片，最終在網民的協助下，店東上門成功向她們追數。（Facebook/iduerepizzeria）

她指出並非首次遇到霸王食客，形容類似情況不斷發生，但今次無意讓這些人逍遙法外，又認為經常多年經驗就養成一種直覺分辯哪些顧客想吃霸王餐。

意大利7月亦曾發生遊客吃霸王餐事件，一批年輕遊客光顧西北城市韋爾巴尼亞（Verbania）一間食肆後拔足而逃，惟其中一人將電話遺留在桌上，折返取回時獲接報的警員在場「恭候」。