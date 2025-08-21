韓國濟州島向遊客發指南　籲注意行為否則或被罰款

隨著韓國濟州島遊客數量的不斷增長，濟州島警方首次發布了相關指南，提醒外國遊客文明禮貌，否則將面臨罰款。英國廣播公司（BBC）報道，濟州警方所以發布指南，是因為當地居民對外國人的投訴增多，包括亂丟垃圾和讓孩子在街上便溺。



圖為韓國濟州島南部海岸的玄武岩。（Getty Images)）

當地警方表示，這份指南提供中文、英文和韓文版本，是韓國首份同類指南，發佈時間正值夏季旅遊旺季。濟州警察廳長 Kim Su-young表示，該指南旨在「避免因語言和文化差異造成的誤解，並增進外國人對韓國文化和法律的理解」。他表示，首批8,000份指南將立即印製並分發。

BBC 報道，該指南列出了一些可處以罰款的「輕微違法行為」，包括在禁煙區吸煙、亂扔垃圾、亂穿馬路、醉酒擾亂秩序、食霸王餐、在公共場所隨地大小便、使用假身份證，以及非法闖入空置建築物。初犯者僅會受到警告，但重犯者可能被處以最高20萬韓圜（約1,117港元）的罰款。

近年濟州島政府積極吸引遊客，當中大部份中國遊客。（GettyImages）

報道指出，韓國旅遊業在新冠疫情後強勁反彈。根據當地媒體報道，光是濟州島今年迄今就已接待了700萬遊客。而去年到訪濟州島的外國遊客，近70%遊客來自中國。