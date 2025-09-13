日研究分析小行星「龍宮」岩石　發現母體曾存在冰　長達10億年

日本科學家指出，對來自小行星「龍宮」（Ryugu，リュウグウ）採集的岩石樣本進行分析後發現，母天體上曾長期存在冰態水，存續時間超過10億年。



新華社報道，東京大學與海洋研究開發機構（JAMSTEC）等周四（9月11日）發表聯合公報稱，這一發現為揭示碳質小行星的化學演化、軌道遷移及地球水的起源提供關鍵線索。相關成果已發表於最新一期英國《自然》（Nature）雜誌。

學界普遍認為，原始碳質小行星由冰、有機物和礦物塵埃聚合而成，約在45.6億年前誕生於太陽系外緣，部分隨後遷移至內側，將水與碳等物質帶到地球。至今，碳質小行星的碎片仍以隕石的形式墜落地球。

圖為小行星龍宮（左）及由「隼鳥2號」帶回來的樣本（右）。（JAXA、東京大學圖片）

「龍宮」由日本「隼鳥2」號探測器完成探測與取樣，其直徑約1公里，由更大母天體在撞擊中解體後，碎片重新聚集而成。

此前研究發現，碳質小行星在形成數百萬年間，冰融化後與岩石反應生成含水礦物，因此現存樣本中的水幾乎全部以羥基（又稱氫氧基）形式存在。但科學界一直不清楚：在含水礦物之外，冰態水究竟在碳質小行星上存在了多久，又是如何消失的？

在本項研究中，東京大學領銜的國際團隊通過分析鑥、鉿同位素，對「龍宮」樣本及六塊碳質隕石展開研究。結果顯示，其母天體上的冰存續超過10億年，並在天體撞擊時融化並釋放。

科學家已証實月球上有水源，是人類建立永久據點的重要資源，除了維持生命外，也可作為燃料。（NASA圖片）

研究表明，除了含水礦物外，碳質小行星也可能通過冰態水為地球帶來水分，其含水量可達自身質量的20%至30%，相當於此前估算的兩到三倍。

不過，圍繞碳質小行星水的來源與演化仍有諸多未解之謎，有待後續研究進一步探索。

本文獲《聯合早報》授權轉載

