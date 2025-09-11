美國太空總署：火星探測器發現罕見岩石　證存潛在生命迹象

美國火星探測器「毅力」號去年在火星耶澤羅隕石坑附近採集到的一塊岩石樣本中存在「潛在生物特徵」。



美國太空總署（NASA）周三發布消息說，去年7月21日，「毅力」號火星探測器（Perseverance Mars rover）在火星耶澤羅隕石坑（Jezero Crater）附近採集到一塊帶有「豹紋」的紅色岩芯樣本，樣本命名為「藍寶石峽谷（Sapphire Canyon）」。

NASA代理局長達菲（Sean Duffy）說，經過一年的研究，科學家認為，「樣本可能是在火星上目前發現的最明顯的潛在生命迹象證據，這令人非常興奮」。

研究結論當天在學術期刊《自然》發表。

項目首席研究員、紐約州立大學石溪分校教授胡洛維茨（Joel Hurowitz）說，「目前還不能說這是火星生命的證據，只能說微生物生命是可能的解釋之一，但也存在其他可能」。

中國新聞社引述這個科學團隊成員的介紹說，目前通過分析確認，「藍寶石峽谷」樣本呈現的「豹紋」斑點中富含磷酸鐵和硫化鐵。在地球，岩石上的這些斑點特徵通常與地下的微生物化石有關，這些化合物在微生物吞噬有機物時產生。

項目科學團隊認為，要獲得確切結論，還需對岩石樣本進行更加深入研究，最好可以帶回地球，用實驗室儀器進行研究。

圖為2024年7月23日，火星探測器毅力號與圖片中央的岩石合影，這塊岩石可能含有微生物化石。（NASA）

「毅力」號於2020年7月30日發射升空，2021年2月18日在火星着陸，其任務目標包括尋找火星遠古時期可能存在過的生命迹象等。NASA原計劃2028年發射「樣本取回着陸器」，本世紀30年代初將火星樣本送回地球，但由於預算不足等原因該計劃被推遲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

