特朗普訪溫莎堡盛裝出席國宴　坐凱特王妃旁大讚「很漂亮」｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問英國，9月17日到訪溫莎堡出席英國王室為他舉行的國宴，特朗普以白煲呔、踢死兔裝束盛裝出席，坐在英國國王查理斯三世（King Charles III）與英國王儲妃凱特（Catherine，Princess of Wales）中間，席間不忘大讚凱特「很漂亮」。



特朗普當天先乘坐直升機抵達溫莎堡，英國王儲威廉與妻子凱特前往迎接，據英媒報道，特朗普與王儲夫婦逐一握手時，大讚凱特「你很漂亮，很漂亮。」（you're so beautiful, so beautiful.）

他並在與威廉王子打招呼時，稱呼對方為「我的朋友」（my friend）。

英國王室隆重地在溫莎堡舉行國宴，歡迎特朗普夫婦，在致辭時，英美兩方互相讚揚，查理斯三世表揚特朗普「致力解決世上一些最棘手的衝突」，特朗普則讚頌英美有偉大的友誼，查理斯三世是個「非常、非常特別的人」（very, very special man），王后卡米拉也是個「非常、非常特別的王后」（very, very special Queen）。

特朗普也不忘讚美坐在他身旁的凱特，指對方如此容光煥發，如此健康、如此漂亮（so radiant and so healthy, so beautiful.），凱特報以笑容回應。

在晚宴上，特朗普坐在查理斯三世與凱特的中間，美國第一夫人梅拉尼婭則坐在卡米拉與威廉王子的中間。