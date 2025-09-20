法國夫婦挑戰3個月接力橫渡大西洋　每日輪流游6小時冀破世界紀錄

一對法國夫婦近期正在地中海展開游泳訓練，以準備參加為期3個月的橫渡大西洋接力。兩人計劃11月1日從非洲海岸外的佛得角島（Cape Verde）出發，游3800公里，最終抵達法屬加勒比海島嶼瓜德羅普島（Guadeloupe）。



路透社報道，馬修（Matthieu Witvoet）和克洛伊（Chloe Leger Witvoet）夫婦將每日輪流游泳6小時，以嘗試創下女性最長距離的海洋橫渡，同時挑戰「漂流式」接力游泳最長距離紀錄——這意味着他們夜間休息時所乘的船隻會隨海漂流，這段漂流距離也會計入總里程中。

這對夫婦已為挑戰橫渡大西洋準備2年，並不斷完善他們的游泳技巧，以避免受傷。

克洛伊表示，「今年夏天，我們投入大量時間練習游泳，每天幾乎游3到4小時，身體也確實適應每日如此高強度的訓練。」

馬修（Matthieu Witvoet）和克洛伊（Chloe Leger Witvoet）夫婦。（Ins@Matthieu Witvoet）

此次游泳活動旨在提高大眾對海洋保護的意識，主辦單位已製作一套教育教材，目前已有超過6.3萬學童報名參加相關教學活動。