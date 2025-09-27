日本首架「移動膠囊酒店」12月啟航　乘客全程躺平提升舒適度

日本有不少夜行巴士路線，惟車上座位的椅背很多都無法調查角度，令乘客難以休息。不過當地就有一間巴士公司在12月推出全卧鋪巴士，冀為日本的長途巴士服務帶來衝擊。



共同網9月27日報道，位於四國高知縣的巴士公司高知站前觀光負責營運高知至東京的夜行巴士路線，但有不少乘客反映長距離移動過後疲憊不堪，因此公司認為卧鋪巴士有充足需求。

高知站前觀光早前引入卧鋪巴士，車內設有多張長180厘米、闊48厘米的卧鋪，每張床都裝設安全扶手及保障私隱的窗簾。

日本曾有多間巴士公司有意推出類似服務，惟安裝床鋪無法符合日本交通安全標準而卻步。高知站前觀光於是與一間當地公司花了十年時間開發出轉換式座位，其特色是可以將座位放平，效果與上下卧鋪無異。

這款巴士在8月進行試運行收集意見及改良，並在12月6日起正式投入服務稱為Fraton的高知東京線。目前巴士公司尚未公布車費，而在試運行期間的單程收費則分別為上格1.2萬日圓及下格1萬日圓；初步班次為每周六晚上由高知出發，並於周日晚由東京返回高知，車程為大約11小時。

圖為高知站前觀光的新型卧鋪巴士外觀及座位構造。（traicy.com 截圖）

目前美國和越南等地早已卧鋪巴士投入運作，高知站前觀光標榜新巴士為「移動的膠囊酒店」，長岡技術科學大學教授木村哲也認為，日本國土交通省有足夠的長途巴士監管措施，但亦應監案像Fraton等路線，以確保符合所有年齡和體型人士的安全。