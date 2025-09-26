日本頂級料理竟不受歡迎？　美國遊客吃壽司吃到怕：每餐都是魚

來自日本的旅行顧問兼旅遊作家Ana近日在日本媒體《Hint-pot》撰文分享自己在帶外國旅行團產生的感慨，她發現，對於一些日本的頂級料理，被視為名古屋名物的「鰻魚飯」、清一色由魚類組成的頂級壽司套餐在內，外國人原來並不買賬，總是早早放下筷子、或者勉強入口下咽。



Ana表示，自己曾經帶過一群美國遊客，前往當地一家總是座無虛席的餐廳，品嘗以炭火烤制為特色的名古屋鰻魚飯。

然而開餐不到半小時，幾乎所有客人就放下筷子結束用餐。仔細觀察發現，吃完的人不足半數，餐盤裏還剩下大量食物。

事後詢問才得知，許多人覺得鰻魚飯店醬汁味道過濃、不合口味。Ana表示，對日本人而言，甜鹹醬汁是下飯的絕配，但美國人對此並不熟悉，而名古屋鰻魚飯特有的加入高湯做成茶泡飯的吃法，似乎也不太受歡迎。

此外，刻板印象中獲得外國人喜愛的壽司也沒有想像中那般受到青睞。Ana某次午餐帶遊客團品嘗居酒屋風格的烤魚配蒸蔬菜及豬肉套餐，晚餐則以握壽司為主食，在海鮮店享用刺身涮鍋。結果卻有好幾位客人詢問「有沒有肉類菜？」 甚至有一名遊客坦言，自己因為不太吃魚，已經好幾餐沒好好吃飯。

不過，雖然感到驚訝，Ana也對遊客們的反應表示理解：「飲食偏好深深植根於國家與成長環境。我們日本人出國後，無論當地食物多麼美味，幾天後也會『想念日本料理』。