埃及「大力士」靠牙力拉動700噸巨輪　料打破世界紀錄｜有片

埃及摔角運動員、被人稱為「大力士」（Strongman）的Ashraf Mahrous在國際上享負盛名，曾拉動不少重型車輛甚至是火車，他此前已被健力士世界紀錄（Guinness World Records）正式認定為能拉動最重列車的人。他9月27日將挑戰升級，成功用牙齒拉動一艘700公噸的巨輪，預計能夠再打破一項世界紀錄。



英國天空新聞（Sky News）報道，44歲的Mahrous在埃及紅海度假勝地洪加達（Hurghada）進行這項活動。

從影片可見，他口中咬着一根繩索，而繩索的另一端則連着該巨輪。他緩緩向後移動，將船隻拉向岸邊方向。當成功拉動船隻的一刻，他立刻興奮得跳起來。

為了確認自己的挑戰成果，Mahrous隨後又拉動了兩艘重約1150噸的船。他事後受訪時稱：「感謝上帝，我把它們（巨輪）都拉動了，向我的朋友和全世界證明，上帝保佑我成為世界上最強壯的男人。」

埃及摔角運動員、被人稱為「大力士」（Strongman）的Ashraf Mahrous在在埃及紅海度假勝地古爾代蓋（Hurghada）透過牙齒拉動700公噸重巨輪。（網絡圖片）

報道指，為了參加這次挑戰，Mahrous每天訓練六個小時，同時吃富含蛋白質和鐵的食物，包括至少一打雞蛋、兩隻雞和5公斤魚，以此來增強體力。

Mahrous表示，此前的世界紀錄於2018年創下，當時的挑戰者拉動了一艘重約614噸的船隻，他將把其拉動船隻的影片和照片發給健力士世界紀錄進行評估，並希望將來可以挑戰潛水艇，以及用眼皮肌肉拉動飛機。