英國研究：AI或改變倫敦近百萬個崗位　替代重複工作恐少請人引憂

一項新研究顯示，人工智能（AI）可能改變倫敦近100萬個崗位的工作內容，包括約20萬名電話銷售員、15萬名簿記員與9.5萬名數據錄入員等依賴重複性任務的崗位。



英國廣播公司（BBC）報道，據在線簡歷服務商LiveCareer UK的研究，快餐與倉貯工人、零售收銀員、律師助理與校對員等也處於高暴露風險之列。

諮詢機構麥肯錫發現，這類「高暴露」崗位的招聘廣告較三年前減少約38%，整體職缺也顯著下滑。研究指出，若入門級招聘持續萎縮，企業恐面臨未來人才斷層。

2025年5月31日，英國媒體訪問幾位被AI取代的苦主，他們有電台主持人、插畫家、文案撰稿員、配音員和平面設計師，他們都不約而同因為AI軟件應用的普及而失業或失去大量工作機會，有人被迫轉行。有人認為，AI取代不少工種可能是大勢所趨，但當中其實牽涉複雜的道德倫理問題。圖為波蘭記者Mateusz Demski。（IG@mattdemski）

應用AI的公司陣營不斷擴大。亞馬遜、摩根大通、微軟與福特等都預測AI將影響工作崗位。福特首席執行長法利（Jim Farley）曾斷言，AI將「在美國替代一半白領工作」，用語直白而幅度驚人。

由於女性在許多易受影響的崗位中佔比更高，她們面臨的風險也更大。企業在部署AI時應注意避免無意中加劇性別不平等；分析指出，員工則應主動與上司溝通，思考如何與AI形成互補，而非被動等着被替代。

不過，AI改變工作崗位的趨勢並非簡單的「人被機器取代」的問題，因為醫療領域的案例顯示，AI也可以作為輔助工具而非純替代。

倫敦伊利沙伯女王醫院（Queen Elizabeth Hospital）藥房已使用機械人協助配藥，並結合AI優化藥品分配流程。藥房與臨床人員配合，AI利用數據建立用藥模式，幫助醫院在流感季等時段提前備足所需器材。藥劑師奈特（Rachel Knight）說，醫院年配藥量約40萬件，要人工識別複雜分發模式幾乎不可能，AI的加入不僅提升工作效率，也提高病人用藥安全。

2025年3月2日，中國新疆，圖為烏魯木齊的一個招聘展會上，一名求職者通過AI功能篩選尋找合適工作。（Getty）

英國政府已把AI納入國民醫療服務體系（NHS）的10年發展戰略，含有培訓員工了解AI功能與應用的內容。專家強調，AI主要是接手「單調重複」的工作，如果能更早發現風險，就能帶來更好的長期治療結果；她認為NHS的重點不是裁員，而是通過再培訓（upskilling）讓員工承擔組織內不同的角色。

本文獲《聯合早報》授權轉載

