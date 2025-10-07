傳奇基金經理Peter Lynch透露無買AI股：8個月前才會讀Nvidia名字

撰寫過多部投資經典書的美國傳奇基金經理彼得·林奇（Peter Lynch，又譯彼得林區）最新受訪時表示，他並沒有投資人工智能（AI）類股票，又指自己直至大約8個月前，才讀得出英偉達（Nvidia）的名字。



彼得·林奇在10月3日播出的網絡節目The Compound and Friends表示，「我一股AI類股票都沒有」，他稱「直至大約8個月前，我才真的讀得出Nvidia的名字。」

美國傳奇基金經理彼得·林奇（Peter Lynch，又譯彼得林區）（Lynch Foundation網站）

AI類企業股價在美股市場水漲船高，彼得·林奇則表示，他對科技了解不足，令他難以對此市況作出判斷，當被問到投資者是否過度追逐AI類股票時，彼得·林奇直言「不知道」。

現年81歲的他稱「我是有史以來最不懂科技的人」，又指「我用電腦什麼都做不了，我只有黃色便條紙。」

他指「我的想法是：了解你擁有的是什麼，如果你不了解你擁有的是什麼，完蛋了。」

彼得·林奇談到民眾買機票時會花費數小時格價，以確保獲得最佳價格，但在投資方面，「他們在巴士上聽到一些瘋狂股票，然後就會投入1萬美元（約7.8萬港元）。」

他指民眾應該投資優秀的企業，同時要了解它們在做什麼。

對於AI熱潮會否讓大批民眾失業，彼得·林奇的看法是可以指望某些產業擴張，然後抵消其他產業因自動化而造成的職位流失。

彼得·林奇是傳奇基金經理，1977年至1990年管理富達麥哲倫基金的13年時間內，年均回報率為29.2%，他也撰寫多部投資經典書如《選股戰略》（One Up on Wall Street）、《征服股海》（Beating the Street）等。