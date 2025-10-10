日本都道府縣魅力排名曝光　北海道再稱霸　這縣「飛不起」首塾底

日本是不少人的旅遊熱門，但到底哪個地方最有吸引力？日本民間調查公司品牌綜合研究所（ブランド総合研究所）日前就公布全國47都道府縣魅力度排名，北海道連續17年稱霸，而去年排名塾底的佐賀縣則成功擺脫榜尾，總算一口吐烏氣。



富士新聞網（FNN）10月9日報道，根據品牌綜合研究所4日公布的最新數據顯示，北海道以70.7分繼續在魅力度排名稱冠，是該機構在2009年開始進行調查以來，長期穩佔首位。

至於京都府則連續17年排行第二，今年的點數為52.6，比前年下跌3.0點，亦是當地自2021年點數大幅上升後，得分持續回落。

有關調查在今年6月24日至7月9日期間於網上進行，受訪的33,449名日本消費者就相關地方的魅力程度作出評分，包括知名度、居住及觀光意欲度、美食認知度等因素統計而成。

北海道、京都府及沖繩縣穩佔三甲，榜下游競爭則成為佐賀、茨城及埼玉縣之爭，其中前兩縣分別在去年及前年「包尾」，今年則分別排45及46位；而數年前於電影《飛翔吧！埼玉》成為話題的埼玉縣就由去年的46位跌至今年的榜尾，亦是有統計以來首度遭標籤「最沒魅力」。

佐賀的國際熱氣球節是當地一大年度活動。（活動官方網站圖片）

2025年日本47都道府縣魅力度完整排名：（括弧內數字為去年排名）

1（1）北海道

2（2）京都府

3（3）沖繩縣

4（5）神奈川縣

5（4）東京都

6（6）福岡縣

7（8）長野縣

8（7）大阪府

9（14）奈良縣

10（11）兵庫縣

11（12）長崎縣

12（9）靜岡縣

13（10）石川縣

14（16）廣島縣

15（13）宮城縣

16（20）愛知縣

17（17）鹿兒島縣

18（15）千葉縣

19（26）熊本縣

20（19）富山縣

21（22）青森縣

22（25）山梨縣

23（21）三重縣

24（18）秋田縣

25（23）大分縣

26（33）山形縣

27（26）香川縣

28（30）新潟縣

29（29）和歌山縣

30（24）宮崎縣

31（35）岩手縣

32（28）愛嫒縣

33（37）福島縣

34（34）岐阜縣、高知縣（36）

36（31）福井縣

37（40）滋賀縣

38（32）岡山縣

39（39）栃木縣、群馬縣（41）

41（42）德島縣

42（38）島根縣

43（43）山口縣

44（44）鳥取縣

45（47）佐賀縣

46（45）茨城縣

47（46）埼玉縣

FNN在埼玉縣街頭進行訪問，有民眾覺得排名比群馬縣低感到難以置信；亦有人稱埼玉縣沒甚麼特別，「包尾」屬妥當。品牌綜合研究所負責人田中章雄認為，埼玉縣在美食印象方面的評分非常低，形容是致命傷。

埼玉縣真是如此一文不值？

報道提到，埼玉縣的鰻魚料理店數量在全日本數一數二，有位於川越市的老牌食肆表示，流經當地的荒川及入間川是貴重的蛋白質來源，並獲鰻魚充分吸收，因此川越有很多鰻魚料理店。除了鰻魚，埼玉縣政府推升的當地美食中，有18款是烏冬，當中包括於鴻巢市發揚光大、麵條闊度達8厘米的川幅烏冬。

埼玉縣是否真的毫無魅力？有意見認為有「小江戶」之稱的川越市充滿懷舊氣氛，其倉庫式建築群吸引不少人到當地觀光，再加上自然風光及購物便利，所以認為當地是個好地方。