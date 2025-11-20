特朗普晤C朗：巴倫是忠粉　促成兩人會面獲仔仔更多尊重｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月18日在白宮設宴款待到訪的沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），現時在沙特足球聯賽效力的C朗（Cristiano Ronaldo）亦有出席晚宴。特朗普在席間表示：「兒子巴倫（Barron Trump）是C朗的忠實粉絲，今晚有幸介紹C朗給巴倫認識，相信兒子會更尊重他多一些。」



特朗普感謝C朗出席晚宴：

據《英國廣播公司》報道，在活動開始前，特朗普表示，能夠接待C朗是他的「榮幸」。C朗近年在沙特阿拉伯足球聯賽中的出色表現，讓他成為沙特現代化進程的代表人物。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德希望透過發展體育和旅遊等其他領域，降低該國對石油收入的依賴。

特朗普在晚宴上發表講話，高度評價美國正與沙特阿拉伯建立更緊密關係，稱其為「重要的非北約盟友」。

特朗普對在場的賓客說：「我兒子是C朗的忠實粉絲，巴倫（今晚）有機會見到他，我想他現在應該更尊重他父親了，就因為我成功促成你們碰面。」現場的賓客隨即傳出笑聲。