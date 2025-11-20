特朗普擬頒推動AI發展行政命令　阻州政府單獨制定監管法規

外媒11月19日引述一份行政命令草案稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正簽行政命令，通過訴訟和扣留聯邦資金等方式阻止各州單獨制定人工智能（AI）法律。



綜合外媒報道，該行政命令草案將要求司法部長邦迪（Pam Bondi）成立一個「AI訴訟工作組」，以違憲地監管州際貿易、被現有的聯邦法規所取代等理由，挑戰各州的AI監管法律。命令同時要求白宮官員及各聯邦機構尋找阻止相關法規生效的方法。

商務部則被要求審查各州法律並發布指導方針，允許其在某些情況下扣留聯邦給予州政府的資金。

圖為2025年11月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman，不在圖中）會面期間，向在場媒體發表講話。（Reuters）

特朗普周二曾在社交媒體Truth Social發文，稱他支持國會採取行動阻止各州單獨制定AI監管法規，強調聯邦政府必須制定一個統一的標準，而不是50個州各自為政。

支持州政府主導監管的人士則認為，聯邦政府在AI監管方面的立法進展過於緩慢。由州政採取不太理想的零散監管措施，總比完全缺乏監管好。

這張攝於2025年1月27日的設計圖片中，可以看到「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械手。（Reuters）

不過，一名白宮官員告訴路透社，該行政命令的討論在正式宣布之前，相關內容都是猜測，未能肯定最終的確切內容。