綠帽王國？烏干達98%參與DNA檢測男性　竟發現孩子非親生

烏干達內政部經營一家政府認可的DNA檢驗室，負責進行法院指定的調查，然而該部門表示，近期前來自願進行DNA檢測的男性人數激增，其中竟有高達98%的男性發現孩子並非親生。該國內政部發言人蒙迪伊（Simon Peter Mundeyi）甚至向傳媒表示，建議「除非心理素質夠強大，否則不要嘗試去做親子鑒定」。



美媒報道，在烏干達當地的家庭糾紛中，最敏感的問題莫過於質疑「為何自己的孩子長得不像自己」。在過去，如果一個男人公開談論親子關係問題，不僅社區長老會上門拜訪進行告誡，他甚至還會面臨罰款。

2025年11月24日，在烏幹達首都坎帕拉，烏幹達總統候選人Robert Kyagulanyi的支持者們參加他的競選集會。（Reuters）

然而在烏干達，「我為何長得不像我父親」和「為何孩子長得不像自己」的疑問經常縈繞在許多家庭中。而隨着DNA檢測技術的普及，DNA檢測中心開始在烏干達各地如雨後春筍般湧現，檢測室的廣告在廣播和公共場所鋪天蓋地投放。在烏干達首都坎帕拉，甚至一些計程車的後窗都貼滿了提供DNA檢測服務的廣告。

這些疑惑在當地已導致不少家庭衝突。對此，烏干達聖公會大主教卡齊姆巴（Stephen Kaziimba）給出的建議是，他總是告訴那些心存疑慮的人，「把這件事交給上帝。」

他說，「無論孩子以何種方式來到世上，他們終究是孩子。」他亦稱，「在家中出生的孩子，就是你的孩子。即使在非洲傳統中，也是如此。」