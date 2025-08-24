遭美國錯誤遞解至薩爾瓦多男子陷官非不認罪　將面臨驅逐至烏干達

美國馬里蘭州一名29歲男子加西亞（Kilmar Abrego Garcia）4月因移民局「行政疏忽」被誤逮捕並送往位於中美洲的家鄉薩爾瓦多的一處監獄，而移民局7月將他引渡回美國，並指控他偷運非法移民。英媒查閱法庭文件指，移民局計劃在3個工作日內做出將加西亞驅逐至非洲烏干達的決定。



英國《衛報》報道，加西亞周五從位於田納西州的監獄獲釋，他得以重返馬里蘭州與家人團聚。但加西亞的律師表示，美國移民局已在周五較後時間發出通知信，加西亞可能被遣返至烏干達，並命令他於下周一到巴爾的摩的辦公室報到。

加西亞早前拒絕以繼續服刑並承認偷運非法移民的指控為條件，好將他遣返回哥斯達黎加的提議。

烏干達早前同意與美國達成一項接受被驅逐尋求庇護人員的臨時協議，政府解釋協議針對的是那些可能無法在美國獲得庇護，但又不願或擔心返回原籍國的第三國國民，強調不接受有犯罪記錄等人士。

2025年8月22日，美國田納西州，圖為加西亞在獲釋後走出監獄。（Reuters）

美媒則引述官員指，因加西亞非法入境，所以他可以被驅逐出美國。加西亞在美國生活逾10年，妻子與孩子都是美國人，他的律師周六批評聯邦政府是「利用移民系統來懲罰加西亞」，將他送到一個有侵犯人權記錄、甚至語言不通的國家。