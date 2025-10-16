最受尊敬的女性創意總監！Sarah Burton師承McQueen 為凱特製婚紗

每位創意總監背後，都有無數的奮鬥經歷。Givenchy創意總監Sarah Burton，為品牌第二位女性設計師，師承時尚鬼才Lee Alexander McQueen，此前一直於對方創立的品牌工作逾26年，更曾為凱特王妃設計婚紗，煇煌事跡豐厚，行事卻秉持低調，是不少人敬重的一位女性。



相較奇特和矚目，Sarah Burton風格簡潔有力，令人印象深刻。生於英國倫敦的她，父母為會計師和老師，而在五位兄弟姊妹中，她排行第二，因此成熟的她很快便在8歲立定志向，並在大學前於曼徹斯特就讀一年基礎課程，其後進入著名的Central Saint Martins藝術學院。

Givenchy創意總監Sarah Burton，為品牌第二位女性設計師。(Getty Images)

與Lee Alexander McQueen結緣的契機，是當時學院老師Simon Ungless極力引薦，認為Sarah跟其他時尚學生不太一樣，「她總是穿著一條漂亮的牛仔褲上課，與其他同學相比耳目一新。」1995年，她在Alexander McQueen擔任實習生，見證Lee成名系列《Highland Rape》，翌年更成品牌首位正職員工。

她是跟隨Alexander McQueen最久的徒弟，在公司一直默默耕耘，不僅協助設計，其他工作都包辦。她於2000年晉身成女裝設計總監，與Lee引領品牌步向顛峰。Lee亦欣賞這位徒弟，甚至為對方設計婚紗草圖。

Sarah Burton是跟隨Lee Alexander McQueen最久的徒弟。(Getty Images)

可惜Lee在2010年輕生離世，Sarah Burton雖然失去一位亦師亦友的恩師，但她強忍傷痛並振作，為對方完成他最後一季的服裝系列。當時負責營運主管的Verkade，便曾向雜誌訪問說到，Sarah Burton扛起整個團隊的情感重擔，「她非常在乎團隊內的每個人。」

那股悲傷太過巨大，而人生變幻莫測，我們根本沒有時間好好面對它。 Sarah Burton

繼承恩師的設計理念和精神，Sarah Burton同時注入自己喜愛的柔情風格，多次拆解和重建對方經典的肩線設計，以深遠地延續品牌理念。雖然外界不時以她與Lee作比較，但Sarah的設計風格，更傾向為女性代言，展現出女生外剛內柔的魅力一面。

繼承恩師的設計理念和精神，Sarah Burton同時注入自己喜愛的柔情風格。(Getty Images)

這或是英國凱特王妃邀請她創作婚紗的原因，在2011年4月，她透過維多利亞式馬甲輪廓及V型領口婚紗，展示出自己的設計實力：強烈線條下藏溫柔知性的親切感。同年她更獲英國時裝協會（British Fashion Council）頒發「年度設計師」獎項，翌年更得到大英帝國勳章(OBE)。

Sarah Burton為英國凱特王妃製作婚紗。(Getty Images)

不過，隨著父親的離世，Sarah Burton意識到需要新挑戰，果斷告別工作26的公司，同時通過一年時間，整頓自己失去Lee及父親兩位摰親的情感驟變。她後來加入Lee也曾任職的Givenchy，同時品牌另一女性設計師Clare Waight Keller，亦是梅根大婚的婚紗設計師。在Sarah Burton轉往Givenchy時，逾10名Alexander McQueen員工跟隨，而她的首個創作中，以探討女性的優雅輪廓為題，展現出女性浪漫迷人的一面。

不完美，其實也是女人的故事。 Sarah Burton

Sarah Burton獲頒大英帝國勳章(OBE)。(Getty Images)

衣服是為人而設計，而不是為了Instagram而存在。 Sarah Burton