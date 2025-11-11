威廉王子分享如何與子女解釋凱特病情　允許喬治用手機時間曝光

英國威廉王子（Prince William）近日首度開腔，分享他與妻子凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）如何向孩子們講述過去兩年他們所面臨的艱難時刻，譬如凱特與父親英王查理斯三世（King Charles III）相繼患癌的消息。威廉強調：「我們選擇與孩子們進行更多溝通，大多數時候，向他們隱瞞是行不通的。」威廉又暗示長子喬治（Prince George of Wales）升上中學後或能擁有自己的手機。



《英國廣播公司》11月10日報道，威廉王子在巴西接受採訪時表示：「每個家庭都有各自的困難和挑戰。如何處理這些問題，因人而異，也取決於具體情況。」

威廉王子出訪巴西時受訪：

威廉王子在巴西受訪時談到如何應對過去兩年所面臨的種種挑戰。他指出：「有時候你會覺得跟孩子們說太多了。」他育有三個孩子：12歲的喬治王子、10歲的夏洛特公主和7歲的路易王子。

「但大多數時候，對他們隱瞞事情是行不通的。所以，向他們解釋他們的感受，解釋為甚麼會發生這種情況，從其他角度分析他們可能有這種感受的原因，有時能幫助他們更全面地看待問題，讓他們更放鬆地接受，而不是焦慮地問他們到底在瞞著我們甚麼。」

「當你不提供答案的時候，反而會冒出更多的問題。」

2024年12月31日，英國威廉王子（Prince William，左二）、凱特王妃（Catherine，Princess of Wales，中）上傳全家福，祝福國民新年快樂。（X@KensingtonRoyal）

「但這始終是個平衡的問題，我到底該說多少？說什麼？什麼時候說？為人父母沒有說明書，你只能摸着石頭過河。」

凱特今年一月透露，她的癌症病情已好轉；英王查理斯三世目前仍在接受治療。

威廉王子在訪談中亦提到，他與凱特不允許孩子們使用手機。「這真的很難。我們的孩子沒有手機，我想等喬治上中學後，或許會給他一部功能受限的手機。」

「這個問題現在有點緊張了，但我認為（喬治王子）明白為什麼，我們會跟他解釋為什麼我們認為這樣做不對，而且我認為真正的問題在於互聯網的普及。我認為孩子們會在網上接觸到太多他們不需看到的東西。」

他還補充說，他和凱特王妃大多數時候都會負責接送孩子上下學，並開玩笑地稱自己為「計程車司機」。