意大利近冬奧場地現數千恐龍腳印　揭遷徙足跡或追溯至2.1億年前

野生動物攝影師費雷拉（Elio Della Ferrera）在意大利斯特爾維奧國家公園（Stelvio National Park）、2026年冬奧會賽區附近發現數以千計的恐龍腳印化石，更有專家估計在3英里（約4.8公里）範圍內可能多達2萬個，成為意大利迄今規模極大、保存極完整的足跡群之一。



在義大利北部斯特爾維奧國家公園弗雷萊谷拍攝的蜥腳類足跡可追溯至2億1千萬年前。（米蘭自然歷史博物館）

經米蘭自然歷史博物館古生物學家達爾薩索（Cristiano Dal Sasso） 鑑定，足跡可追溯至約2.1億年前三疊紀，屬於體長可達10米、重約4噸的長頸雙足植食恐龍，特徵類似板龍（Plateosaurus）。部份足跡寬達40厘米，可見清晰爪痕。

足跡分布於長約5公里的古海岸沉積層，顯示恐龍以緩慢、穩定的節奏成群移動，且偶爾圍成圓形陣列，可能為抵禦掠食者的防禦行為。達爾薩索指出，這些痕跡表明「現實已超越想像」，並強調此地鄰近瑞士邊境，此前從未發現恐龍蹤跡。

「最大的驚喜不在於發現腳印，而是發現如此龐大的數量，」費雷拉說：「那裏其實有數萬個腳印，或多或少保存得很好。」

化石發現位置鄰近2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會賽區博爾米奧（Bormio），該地將於2月舉行男子高山滑雪賽事。