英國威廉王子與喬治「父子檔」下廚 為露宿者準備聖誕午餐｜有片
撰文：劉耀洋
出版：更新：
英國肯辛頓宮（Kensington Palace）12月20日釋出多張照片及影片，稱威廉王子（Prince William）上周二（9日）首次帶同兒子喬治（Prince George）造訪一間位於倫敦、與王室頗有淵源的慈善機構。2人更一度「父子檔」上陣，親自下廚為一眾露宿者準備聖誕午餐。
英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）20日報道，這次2人前往名為The Passage的慈善機構與英國王室乃至威廉王子本人大有淵源。32年前，威廉王子小時候也曾被其母親、已故戴安娜王妃（Princess Diana）帶到該慈善機構幫忙。
從肯辛頓宮發布的影片和照片中，可以看到威廉王子及喬治穿着圍裙，與機構的主廚一起準備午餐，他們還幫忙製作紙杯蛋糕、裝飾聖誕樹。
慈善機構負責人克拉克（Mick Clarke）表示，機構當時正準備為露宿者預備聖誕午餐，他們2人因此決定親自下廚幫忙。
喬治王子在訪問期間於訪客簿上簽了名，在簿中的同一頁，可以看見威廉王子及戴安娜王妃32年前造訪時留下的簽名。
克拉克感嘆：「這感覺就像一個完整的輪迴—從1993年到2025 年，（如今）威廉帶來了喬治。」
報道指，慈善機構The Passage自1980年以來一直致力於援助露宿者工作，僅是去年已幫助了超過3000名面臨無家可歸的人。
