梅根分享一家4口萬聖節前夕家庭影片　哈里王子雕刻南瓜燈

英國梅根王妃（Meghan Markle, Duchess of Sussex）10月26日在Instagram分享一家4口在萬聖節前夕的家庭活動日影片。影片中可見哈里王子（Prince Harry）全家參觀一片南瓜田，孩子們則在南瓜田裏奔跑玩耍。之後，哈里梅根夫婦就開始在加州蒙特西托（Montecito）家中後院製作南瓜燈。



影片開場是南瓜地和稻草人畫面，接着出現6歲的阿奇（Archie）在南瓜農場上奔跑的身影，3歲的莉莉貝特（Lilibet）坐在一輛裝滿大南瓜的推車裏。影片後半段則出現哈里王子雕刻南瓜的畫面。

美國《PEOPLE》雜誌報道，梅根王妃2021年在《The Ellen Show》就有談到與孩子們慶祝萬聖節的趣事。梅根稱，「我們想給孩子們做點有趣的事，結果孩子們一點興趣都沒有！阿奇大概只扮演了5分鐘的恐龍。最後哈里說服他（阿奇）把裝扮重新穿好。」

2024年8月15日，哥倫比亞波哥大，圖為哈里與妻子梅根參觀藝術中心。（Getty）

哈里王子上月在倫敦克拉倫斯宮（Clarence House，又譯加倫宮）與父親查理斯三世（King Charles III）會面，這是他們自2024年2月以來的首次會面。

英媒爆出這次團聚比預期的更為正式，哈里離開時感覺自己受到正式訪客的待遇，而不是家人的待遇。但哈里發言人後發聲明稱，這些說法純屬捏造，意圖破壞父子之間的和解。