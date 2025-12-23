聖誕老人都有學校？　獲健力士世界紀錄認證　年產300新人｜有片

美國密歇根州米德蘭（Midland）有一間低調卻歷史悠久的「聖誕老人」學校，每年都會為有志投身扮演聖誕老人的人士提供課程，這間名為Charles W. Howard Santa Claus School的學校，成立於1937年，曾在2021年獲《健力士世界紀錄》認證為「世上最老的聖誕老人學校」。如今這間學校每年都會有300名「畢業生」投身扮演聖誕老人的行列。



Charles W. Howard Santa Claus School於2021年獲《健力士世界紀錄》認證：

據《健力士世界紀錄》官網介紹，Charles W. Howard Santa Claus School聖誕老人學校於1937年10月在紐約州奧爾良縣成立。

在學校裏，學員需要學習如何扮演一個令人信服的聖誕老人。這包括：

1. 如何駕駛雪橇

2. 如何在工作坊中製作玩具

3. 學習流行聖誕歌曲的歌詞和對應的舞蹈

4. 如何正確地裝扮成聖誕老人

關於如何裝扮成聖誕老人的課程甚至包括穿着節日盛裝所需的時間，例如，化聖誕老人妝只需要30-35秒。

當然，很多來參與課程的聖誕老公公本身就留着濃密的白鬍子。不過，參加課程的不只聖誕老人，還有很多聖誕奶奶。

有些人甚至結伴而來，例如Kevin Sturgeon與Julia Sturgeon夫婦，他們就決定來這所學校進一步提升自己的聖誕老人扮演技巧。

一位名叫Bernard Brewer的學生說，這門課讓他感覺「精神煥發，充滿活力」。

他還說，這門課程讓他有機會「與老朋友重聚，結識新朋友，與大家見面，做些事情，真正感受到聖誕節的氣氛」。

這間學校的創辦人Charles W. Howard是紐約州的農民和玩具製造商，但他一生中最大的愛好是扮演聖誕老人。

他曾在多間百貨公司扮演聖誕老人，也曾在梅西百貨感恩節遊行（Macy's Thanksgiving Day Parade）中亮相。

學校的現任院長Tom Valent表示：「查理（創辦人）認為扮演聖誕老人是一種榮幸，而不是一份工作。他創辦這所學校，是為了讓孩子們和他們的家人能有更好的聖誕老人。聖誕老人代表着愛與奉獻，這正是聖誕精神的真諦。」

這間學校最初是在Charles W. Howard的家中創辦，但由於學生人數不斷增長，最終搬到位於密歇根州米德蘭市的一處更大的校址。

學校創辦之初，每年只有五至十五名學生。如今，這間學校每年吸引來自全美各地300名學生。

學員們在完成為期三天的課程後將被授予「聖誕老人學士」（Bachelor of Santa Claus，BSC）學位；他們會參加畢業典禮並獲取畢業證書。

Charles W. Howard Santa Claus School的官方IG：

學校辦學的最終目標是，在節日期間，盡可能為學員們遇到的所有家庭帶來難忘的體驗。正如其中一名畢業生Jason Sanderson表示：「你不僅僅是一個表演者，你也在為每個人帶來魔法。」