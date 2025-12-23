Banksy新作聖誕前夕亮現倫敦　「2童凝望星際」壁畫藏社會訊息？

英國著名匿名街頭塗鴉藝術家Banksy（班克西）再有新作面世，他12月22日在社交媒體發文證實，倫敦西部貝斯沃特地區（Bayswater）的一幅新壁畫出自他之手。壁畫中描繪了兩名身穿雨靴、外套和冬日絨球帽的兒童靜躺地上凝望星際，而其中一人則指着天空。對此，有其他藝術家分析指，壁畫是為了點出兒童無家可歸的問題。



英國廣播公司（BBC）報道，該壁畫於22日首次被發現，位於一排車庫上方的牆上。而另一幅相同的壁畫於19日出現在倫敦市中心的中間點大樓（Centre Point）外。儘管Banksy及其代表僅承認了位於貝斯沃特地區的壁畫，但BBC了解到兩者皆是由Banksy繪畫。

人們一如以往地猜測Banksy的創作動機，藝術家勞埃德-摩根（Daniel Lloyd-Morgan）談及位於市中心的壁畫時，稱它顯然是為了突顯兒童流浪街頭的問題。

他表示：「這是一個繁忙的區域，人們不會駐足停下觀畫，就像他們走過露宿者時，沒看見他們躺在街上一樣。」

這張2025年12月22日攝於英國倫敦市中心的照片中，可以看到疑似是英國著名匿名街頭塗鴉藝術家Banksy（班克西）的新壁畫作品。（Getty）

另外，Banksy壁畫愛好者湯姆金斯（Jason Tomkins）發現，這次壁畫的男童角色與Banksy2018年繪畫的一件作品相同。他表示：「他（Banksy）再次使用同一個小男孩，這對他來說相當不尋常，因為他從未這樣做過。」

這張2018年12月20日攝於英國威爾斯南部小鎮托爾伯特港（Port Talbot）的照片中，可以看到英國著名匿名街頭塗鴉藝術家Banksy（班克西）的壁畫作品。（Getty）

該作品位於威爾斯南部小鎮托爾伯特港（Port Talbot）的某個車庫，畫中是一個兒童被雪包圍，張開雙手想碰觸白雪的樣子。