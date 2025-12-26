日防長孭40公斤背包吃力　女大臣輕鬆舉同重量大米影片瘋傳｜有片

日本防衛大臣小泉進次郎近日前往埼玉縣大宮基地視察，在士兵的協助下嘗試負重訓練。從他上傳的影片可見，小泉進次郎先躺臥在滿載裝備的40公斤背囊上，不過這個重量對小泉而言似乎難以負荷，要在3名隊員的協助下才順利站立。有日本網民事後翻出經濟安保大臣小野田紀美2022年參加推廣白米活動的影片，只見她徒手就將40公斤的大米托在了其肩上。



日本網民對兩位內閣大臣的體能差異「議論紛紛」：

從網上影片可見，國防大臣小泉進次郎視察位於埼玉縣的大宮基地期間，在第32普通科連隊的協助下嘗試負重訓練。只見44歲的小泉進次郎按標準動作先躺臥在滿載裝備的40公斤背囊上，然後側躺。不過這個重量對他而言似乎難以負荷，最後要在3名隊員的協助下才成功站立起來。

小泉進次郎體驗自衛隊的負重訓練後大呼「吃不消」：

背着背包的小泉進次郎試走了幾步，表示「這（背囊）不得了！重40公斤！」

小泉進次郎的影片一出，有日本網民翻出現任經濟安保大臣小野田紀美，在2022年參加推廣白米活動的影片。

片中可見，身穿襯衫、長褲和低高跟鞋的小野田紀美，徒手就將40公斤的大米米袋托起，然後逐步用力抬到肩上，整個過程看起來遊刃有餘。現年43歲的小野田紀美當時是40歲。