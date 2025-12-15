東京上野動物園雙胞胎熊貓明年1月返中　日本或暫別「熊貓時代」

日本東京都上野動物園的雙胞胎大熊貓「曉曉」（雄）與「蕾蕾」（雌），已確定將於2026年1月下旬返還中國。加上此前和歌山「冒險世界」已先行歸還的4隻熊貓，日本國內將暫無熊貓公開展示。



此次歸還因兩隻熊貓的父母是以繁殖研究為目的向中國借展，所有權屬中方，返還期限原定明年2月。然而，自日本首相高市早苗發表涉及台海局勢的言論後，日中關係持續緊張，導致新一輪熊貓租借談判前景不明。

圖為已故大熊貓永明生前旅居日本和歌山主題樂園「冒險世界」。（Getty Images）

日本開始飼養熊貓始於1972年。為紀念日中邦交正常化，雌性熊貓「蘭蘭」與雄性熊貓「康康」來到上野動物園。當時為一睹其身影而排起的長隊絡繹不絕，全國掀起了熊貓熱潮。

東京大熊貓：圖為2024年9月28日，「力力」和「真真」在上野動物園的最後一天，大批遊客提早到場排隊，希望可以與這對大熊貓道別。（Reuters）

上野動物園於1992年迎來的雄性熊貓「琳琳」在2008年去世，熊貓的公開展示一度中斷，直至2011年2月雄性熊貓「力力」與雌性熊貓「真真」來到日本。