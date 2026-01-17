梅洛尼訪日順道「追星」　見《北斗之拳》作者原哲夫獲贈生日禮物

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）1月16日訪問日本期間，在東京與創作《北斗之拳》的漫畫家原哲夫會面。此被指認為兩國外交活動中的「追星」現場。



據《Sponichi Annex》（スポニチ）報道，原哲夫官方X賬號當日更新動態，寫道「BENVENUTA， MELONI！」（意大利語：歡迎，梅洛尼總理！）因15日是梅洛尼49歲生日，64歲的原哲夫特別贈予她一幅帶有寄語的藝術微噴版畫作為生日禮物，還與她親切握手，梅洛尼興奮不已。推文附上兩人合影及梅洛尼手捧版畫微笑的照片，粉絲紛紛留言稱讚，「很棒的會面！」「梅洛尼是《北斗之拳》的粉絲。」

梅洛尼同日在Instagram更新動態，公開她與原哲夫的合影，並發文感謝。許多留言湧入，寫道「一開始我以為是AI（照片）的問題」「小時候也很喜歡《北斗之拳》」......

《產經新聞》指，梅洛尼是原哲夫的忠實粉絲，自1980年代《北斗之拳》出版以來，原哲夫在意大利享有極高人氣。他2025年秋天受邀成為意大利盧卡國際漫畫節（Lucca Comics & Games）主要嘉賓，亦是佛羅倫斯烏菲茲美術館（Galleria degli Uffizi）首位受委託創作的日本漫畫家，作品獲納入館內收藏。